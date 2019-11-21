Son Dakika Haberleri: Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi
Son Dakika Genel Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi - Son Dakika

Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi

6 saat önce

Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi Dağyenice Göleti'nin çevresindeki kaçak yapılar yıkıldıBURSA - Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Dağyenice Göleti'nin Doğancı Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölümündeki kaçak prefabrik yapıları yıktı.

Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi

Dağyenice Göleti'nin çevresindeki kaçak yapılar yıkıldı

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Dağyenice Göleti'nin Doğancı Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölümündeki kaçak prefabrik yapıları yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en önemli turizm merkezlerinden birine dönüştürülecek olan Dağyenice Gölet'inin çevresini kaçak yapılardan temizledi. Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Doğancı Mahallesi'nin sınırları içerisinde kalan bölümde yer alan kaçak prefabrik evler, iş makinesi ile yıkıldı. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirttiler.

Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi

Osmangazi Belediyesi, Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı Müge Anlı'nın 14 yaşında evlenen kadına verdiği tepki Twitter'da gündem oldu Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 05:27:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turizm merkezi kaçak yapılardan temizlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]