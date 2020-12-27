Turizm merkezi Kartepe kış sezonunda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır - Son Dakika

Turizm merkezi Kartepe kış sezonunda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

27.12.2020 11:03
Turizm merkezi Kartepe kış sezonunda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır, System.String[]

Kayak pistleri, doğal güzellikleri, ormanları, İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebilen manzarasıyla Kartepe, kış sezonunda misafirlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde ağırlayacak.

Kayak pistleri, doğal güzellikleri, ormanları, İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebilen manzarasıyla Kartepe, kış sezonunda misafirlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde ağırlayacak.

Kış aylarında günübirlikçilerin de ilgisiyle yıl boyunca yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Kartepe, doğasının yanında bölgedeki yerel işletmelerin yöresel lezzetleriyle de ilgi çekiyor.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası ile İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla yılın her mevsimi ilgi gören bölge, özellikle Arap ülkelerinden gelen turistleri konuk ediyor.

Kayın, gürgen, dişbudak, akçaağaç, kestane ve meşe türü ağaçların bulunduğu 1600 rakımlı zirveye uzanan 3 ayrı güzergah, ziyaretçilerin zirveye rahat ulaşmasını sağlıyor.

Kuzuyayla ve Suadiye tabiat parkları ile "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'ya da sahip olan bölge, yılın her mevsimi ziyaretçilerine doğayla iç içe olma imkanı sunuyor.

Kızak ve kayak pistlerinde yaz döneminde gerekli bakım ve hazırlıkları yapan, koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirleri uygulayan işletmeler, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazır.

"İşletmeler tedbirlere harfiyen uyuyor"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AA muhabirine, bölgedeki turizmcilerin salgın tedbirleri doğrultusunda hazırlık yaptığını belirterek, Kartepe'nin kış sezonunda misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu söyledi.

Kartepe'nin konumu, doğal örtüsü ve İstanbul'a yakınlığıyla turizme elverişli bir bölge olduğuna işaret eden Kocaman, "İnsanların pandemiden uzak kalabileceği, temiz hava alabileceği, sağlıklı zaman geçirebileceği tesislere ve alanlara sahibiz. Kartepe'ye aralık ayında kar yağışı gerçekleşti. Kar yağışı herkesi mutlu ediyor. Kartepe henüz kayağa hazır değil ama gerekli tedbirler alındı. Tüm cihazların bakımları yapıldı. Bundan sonraki süreçte kar yağışını ve ziyaretçilerimizi bekliyor olacağız." diye konuştu.

Kocaman, Kartepe'nin geniş orman alanına ve bitki örtüsüne sahip olduğunu belirterek, pandemi döneminde insanların aileleriyle vakit geçirebileceği birçok alanlar bulunduğunu kaydetti.

Pandemi sürecinde alınan tedbirlere işletmelerin harfiyen uyduğunu aktaran Kocaman, şöyle devam etti:

"İşletme sahipleriyle görüşüyoruz. Bütün işletmeciler, maske, mesafe, temizlik ve ilgili bakanlıkların belirlediği diğer tedbirleri aldı. Herkes hassasiyetle davranıyor. Bu bağlamda önümüzdeki sürecin daha iyi yönetileceğine inanıyorum. Turistlerin Kartepe'ye olan ilgisi devam ediyor. Turistler buradan mutlu ayrılıyor. Bu durum da onların tekrar geleceği ve burayı tavsiye edeceği anlamına geliyor. Kartepe'nin turizm potansiyeli gelişiyor."

Kocaman, bölgenin turizm potansiyelinin artığını ifade ederek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Kartepe'ye teleferiği kazandıracaklarını söyledi.

"İnsanlar burada rahatlıkla stres atabilir"

Kartepe Kayak Merkezi Genel Koordinatörü Arzu Erdem de misafirlerin sağlığını ve güvenliğini öncelik olarak gördüklerini vurgulayarak, ilgili bakanlıkların talimatları doğrultusunda tesislerde önlem aldıklarını kaydetti.

Kartepe'de kayak dışında 30'dan fazla aktivite yapılabildiğini aktaran Erdem, misafirlerin pandemi kuralları dahilinde aileleriyle katılabilecekleri birçok aktivite alanları bulunduğunu ifade etti.

Erdem, geniş ve büyük ormanlık alanlar sayesinde sosyal mesafe ve diğer tedbirlerin rahatça alınabildiğini belirterek, ziyaretçilerin tedbirlerine uygun şekilde Kartepe'de vakit geçirebileceğini ve şehir stresini atabileceğini sözlerine ekledi.

İstanbul, Sapanca, Kocaeli, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizm merkezi Kartepe kış sezonunda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Son Dakika! Şemdinli'deki bir üs bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu Çin aşısı yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan: Belirgin bir sağlık sorunum olmadı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki
Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Korkutmak istemem ama daha büyük depremler olma ihtimali arttı Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Korkutmak istemem ama daha büyük depremler olma ihtimali arttı         
10:46
Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı         
10:09
CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi         
09:40
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanet uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanet uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
CNN Türk canlı yayınında Hakan Bayrakçı'nın kullandığı 'Nah' ifadesi tartışma yarattı CNN Türk canlı yayınında Hakan Bayrakçı'nın kullandığı 'Nah' ifadesi tartışma yarattı         
08:28
Kısıtlamada taksiyle gezmeye çıkan 6 gencin bahanesi pes dedirtti: Canımız sıkıldı, çıktık Kısıtlamada taksiyle gezmeye çıkan 6 gencin bahanesi pes dedirtti: Canımız sıkıldı, çıktık         
02:36
Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi         
23:16
Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti         
21:54
Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak         
17:20
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 11:06:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizm merkezi Kartepe kış sezonunda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei