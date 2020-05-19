Turizm merkezi Kaş'ta balkonlardan İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

Turizm merkezi Kaş'ta balkonlardan İstiklal Marşı okundu

ANTALYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya'nın Kaş ilçesindeki meydan ve evlerde coşkuyla kutlandı.

Tüm Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile 19.19'da camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı'nı okundu.

Kaş'ta vatandaşlar 19.19'da evlerinin cam ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. İlçede saatler 19.19'u gösterdiğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde jandarma, emniyet, sahil güvenlik komutanlığı ve Kaş Belediyesi zabıta ekipleri ile vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda ve evlerde İstiklal Marşı okundu. Polis arabalarından ve Kaş Limanı'ndaki teknelerden siren sesleri duyuldu. Belediye hoparlöründen Gençlik Marşı çalındı.

Öte yandan, Kaş Belediyesi tarafından 19 Mayıs nedeniyle ilçe merkezi ve 54 mahallede gençlere tişört hediye edildi.