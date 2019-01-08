Son Dakika Haberleri: Turizm Merkezi Kaş'ta Kar Sahile Dayandı

Turizm Merkezi Kaş'ta Kar Sahile Dayandı

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu sabah yağan kar, sahile dayandı.

Turizm Merkezi Kaş'ta Kar Sahile Dayandı, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde bu sabah yağan kar, sahile dayandı. Kar yağışı, bölgede yaşayanları heyecanlandırdı.

Kaş'ın sahile yakın kesimlerinde bulunan Çukurbağ, Ağullu, Sahil Belenli, Pınarbaşı, Gökçeören mahallelerine 2016 yılından sonra ilk kar düştü. Kaş'a yaklaşık 10 kilometrelik mesafelerde bulunan mahallelerde sabah 06.00'da başlayan kar yağışı üç saat sürdü. Bölgede kartpostallık manzaralar oluştu.

İlk kez kar yağdığını duyanlar ise bölgeye koştu. Yoldan geçen bazı sürücüler de durup görüntüyü seyretti. Bu yıl ilk defa merkeze kar yağdığını ifade eden mahalle sakinleri, çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi. Beyaz örtüyle kaplanan yerlerde kar kısa sürede eridi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:01 Kaynak: İHA

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