Marmaris'te dezenfeksiyon çalışmaları artırıldı - Son Dakika

Marmaris'te dezenfeksiyon çalışmaları artırıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Belediye ekipleri sokakları, meydanları, çocuk parklarını oturma gruplarını, çöp konteynerlerini ve kamuya açık alanları ilaçlı suyla yıkadı. Yapılan ilaçlamayla dezenfeksiyon işlemi tamamlandı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı açıklamada, Marmaris Belediyesi olarak kentin temizliğine büyük önem verdiklerini söyledi. Dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktaran Oktay, şu ifadeleri kullandı: "24 saat çalışan 6 ekip kurduk. Parklar, ibadethaneler, kamu binaları, ATM'ler gibi alanları ilaçlamayı sürdüren ekipler, ayrıca rutin olarak gerçekleştirdikleri cadde ve sokak yıkama sayısını zaten artırmıştı. Vatandaşlarımızdan da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Bu günleri hep birlikte kurallara uyarak daha kolay atlatacağız."

Son Dakika

20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti

Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor

Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı

4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada

Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü

Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez

Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi