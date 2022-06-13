Turizm merkezi Uzungöl'de dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Turizm merkezi Uzungöl'de dolu yağışı etkili oldu

13.06.2022 10:02

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan bin 90 rakımlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de dolu yağışı etkili oldu.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan bin 90 rakımlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de dolu yağışı etkili oldu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı cep telefonu kameralarına yansırken, turizm merkezindeki bazı işletmelerin çatıları beyaza büründü. Ani bastıran şiddetli yağış ve dolu sonrası ufak çaplı taşkın ve heyelanlar yaşanırken, yağışlı havanın bölgede bir süre daha etkili olması bekleniyor.

(Abdullah Özen - İHA)

Turizm merkezi Uzungöl'de dolu yağışı etkili oldu
Turizm merkezi Uzungöl'de dolu yağışı etkili oldu
Turizm merkezi Uzungöl'de dolu yağışı etkili oldu
Turizm merkezi Uzungöl'de dolu yağışı etkili oldu

YORUMLAR
500
Rize'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu Rize'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu Başkent'te beklenen sağanak yağış etkili oldu Başkent'te beklenen sağanak yağış etkili oldu
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turizm merkezi Uzungöl'de dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:26 Yakalanacağını anlayan hırsız sınır sınır tanımadı! Annesini ve eşini bıçakla rehin alan hırsız, özel harekat tarafından etkisiz hale getirdi
15:23 Oktay Kaynarca "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisiyle ekranlara dönüyor! Kaynarca'nın partneri ise Pelin Akil olacak
15:21 Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk mesajı motivasyon! Antrenman tesisinin görkemli hali büyük beğeni topladı
15:17 Sınır ötesi operasyondan kahreden haber geldi! Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu
15:09 Türkiye ile Yunanistan arasında sular durulmuyor! "Köprüleri vururuz" tehdidine Çavuşoğlu'ndan "Cesareti varsa yapsaydı" çıkışı
14:37 Oğulları silahla vurularak öldürülmüştü! Aile organlarını bağışlamaya karar verdi
14:35 Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan itiraf! Ekrem Dağ: Takım arkadaşlarıma parmak atardım
14:28 Yeni çıplak vatandaş vakası Güngören'den! Önüne çıkan ağaçları tekmeliyor
14:26 Bergüzar Korel, "İmkanı olan Londra'ya gelsin" sözlerinden sonra gelen eleştirileri tiye aldı: Arka planda uşaklarım var
14:24 Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 15:34:00. #1.11#
SON DAKİKA: Turizm merkezi Uzungöl'de dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement