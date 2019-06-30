Son Dakika Haberleri: Turizm merkezi Uzungöl'de pansiyon yangını
Son Dakika Güncel Haber

Turizm merkezi Uzungöl'de pansiyon yangını

1 saat önce

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, turizm merkezi Uzungöl'deki 2 katlı pansiyonda yangın çıktı.

Turizm merkezi Uzungöl'de pansiyon yangını, System.String[]
TRABZON'un Çaykara ilçesinde, turizm merkezi Uzungöl'deki 2 katlı pansiyonda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Kentin turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'deki 2 katlı pansiyonun çatı katında, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek pansiyonun üst katını sardı. Binanın ahşaptan olması nedeniyle yanan malzeme bölgeyi duman altında bıkartı. Yangın, paniğe neden olurken, pansiyondaki müşteriler, tahliye edildi. Dumanı ve alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Çaykara Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. İtfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, zarara neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.
 


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:27 Kaynak: DHA
Trabzon, Uzungöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Datça'da yangının oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı İstanbul Hasdal'da orman yangını Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın İzmir'de korkutan yangın! Ormanlık alana sıçradı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 22:51:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turizm merkezi Uzungöl'de pansiyon yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]