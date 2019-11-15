Muğla'da geçmişi yıllar öncesine dayanan ve sofraların vazgeçilmezi olan zeytin ve zeytinyağı üretimi, 40 bin bölge çiftçisinin geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

Muğla ve ilçelerinde yöre halkının "yeşil altın" olarak adlandırdığı zeytinin hasadına başlandı. Topladıkları zeytinleri fabrikalarda sıktırdıktan sonra zeytinyağı elde eden çiftçiler, önemli miktarda gelir elde ediyor.

Zeytinler, elle veya silkme yöntemiyle toplanıyor, türlerine göre ayrılıyor. İşleme tesislerine götürülen ve işçilerce "huni" adı verilen çukura dökülen zeytinler, makine sistemiyle yapraklarından temizleniyor, yıkanıyor ve kırıcıda ezilip kırılıyor. Buradan çıkan hamura karıştırma ve yoğurmadan sonra su veriliyor, posa ve şıra ayrıştırılıyor.

Şıradan da yağ ve kara su ayrıştırılıp, yağ filtre tankına alınıyor, son tortuları ayıklanıp dinlenme tankına bırakılıyor. Doğal yağ, daha sonra güğümlere, teneke ve şişelere dolduruluyor, halk pazarları ve marketler aracılığıyla sofralara ulaşıyor. Yağdan geriye kalan "pirina" ise tekrar öğütülüp sanayide çeşitli alanlarda kullanılıyor.

Kentte zeytin ve zeytinyağı üretiminin büyük bölümü Milas, Bodrum, Yatağan ve Menteşe ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

"Bölgede zeytin üretimi yılda ortalama 180 bin ton civarında"

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan, AA muhabirine, bölgede zeytin üretiminin önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Muğla ve ilçelerinde zeytin ve zeytinyağı üretiminin yaklaşık 40 bin çiftçinin geçim kapısı olduğunu, kentte zeytin ağacı sayısının ise 18 milyona ulaştığını anlatan Ercan, "Bölgede zeytin üretimi yılda ortalama 180 bin ton civarında. Bunun yüzde 90'lık kısmı yağlık olarak değerlendiriliyor. Hasadın ardından yaklaşık 45 bin ton civarında zeytinyağı elde ediliyor." dedi.

Ercan, Milas Ticaret ve Sanayi Odasının da Milas zeytinyağı adıyla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldığını hatırlatarak, ilçedeki zeytinyağının marka değerini artırdığını kaydetti.

"Milas'ta 11 milyon zeytin ağacı var"

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas'ta 11 milyon kayıtlı zeytin ağacı bulunduğunu, ülkenin en kaliteli zeytin ve zeytinyağlarını ürettiklerini dile getirdi.

Kentte özellikle son yıllarda memecik zeytin üretiminin ivme kazandığına değinen Atıcı, şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda zeytin ve zeytinyağı üretiminde atağa kalktık. İlçenin şu an için en önemli geçim kaynağı zeytincilik. 52 köyde tarımsal faaliyette bulunan çiftçinin ana geçim kaynağı zeytincilik. Bu yıl zeytinde rekolte yılı yaşadık. Kırsal kesim ve dağlık bölgelerde çok iyi ürün hasadımız var. Bu yıl yağlık ve sofra zeytinleri çok kaliteli. Bu nedenle son yıllarda daha da talep edilen bir ürün haline geldi."

"Bölgede zeytincilik 3 bin yıl öncesine dayanıyor"

Bu arada, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt de Muğla ve ilçelerindeki kazılarda bulunan zeytinyağı kapları ve bazı tarihi eserlerdeki zeytin figürlerinden yola çıkarak, kentteki zeytin ve zeytinciliğin geçmişinin 3 bin yıl öncesine kadar uzandığının söylenebileceğini ifade etti.