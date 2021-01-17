Turizm merkezleri alternatif pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor - Son Dakika

Turizm merkezleri alternatif pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor

17.01.2021 11:55

DURMUŞ GENÇ/HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ile "sağlıklı ve güvenli" tatilin adresi haline gelen Antalya ve Muğla'da, sektör temsilcileri alternatif pazarlara yöneldi.

DURMUŞ GENÇ/HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ile "sağlıklı ve güvenli" tatilin adresi haline gelen Antalya ve Muğla'da, sektör temsilcileri alternatif pazarlara yöneldi.

Geçen yılı (2020) yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan "turizmin başkenti" Antalya, bu süreçte en çok Rusları ağırladı. Kente turist gönderen ülkeler arasında Ukrayna ikinci, Almanya da üçüncü sırada yer aldı.

Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla ise geçen yıl yaklaşık 700 bin turist ağırladı. Kent en fazla İngiliz turistler ilgi gösterdi.

"Verilen güven ve memnuniyet daha fazla turist çekecek"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, salgından önce 193 ülkeden turist ağırlayan Antalya'nın salgının gölgesinde de farklı ülkelerden turist çekmeyi başardığını söyledi.

Ana pazarı Rusya'nın oluşturduğunu ve bu yıl kente gelen iki turistten birinin Rus olduğunu belirten Atmaca, bunun dışında en çok turist gelen ülkeler sıralamasında Ukrayna, Almanya, İngiltere, Polonya, İsviçre, Moldova, Romanya, Kazakistan, Hollanda, Sırbistan, Fransa ve İsrail'in ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

Atmaca, zor bir sezonu geride bırakırken önemli deneyimler elde ettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ve sektör iş birliğiyle hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifikası Programı, dünyaya örnek oldu. Verdiğimiz güven sayesinde, dünyada turizm dururken, biz turist ağırlamaya başladık. Tek tek tesislerimizi açtık. Önemli olan da buydu. Verilen güven ve turistlerin memnun bir şekilde ayrılmaları kentin daha farklı ülkelerden ve daha fazla turist çekmesini sağlayacaktır."

Atmaca, bundan sonra ise salgının getirdiği şartlara odaklanıp çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da Antalya'nın salgın sürecinde Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere yabancı rakiplerini önemli ölçüde geride bıraktığını söyledi.

Mayorka, Rodos, Girit ve Dubrovnik gibi turizm merkezlerine uçuşların olmadığı günlerde bile Antalya'nın turist ağırladığını ifade eden Yavuz, "2021'de daha farklı ülkelerden turistlerin Antalya'ya geldiğini görebiliriz." dedi.

Muğla, Balkanlar ve Arap yarımadasından misafir bekliyor

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul, uçuşların açılmasıyla başlayan hareketliliğin ekim sonuna kadar sürdüğünü söyledi.

Havalimanının farklı ülkelerden turistlere hizmet verdiğini belirten Tuğrul, "Dalaman Havalimanında, uçuşların başladığı günden itibaren yaklaşık 500 bin yabancı yolcuya hizmet verdik. Burada ilk sırayı yine ana pazarımız olan İngiliz turistler oluşturdu." bilgisini paylaştı.

Tuğrul, denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları, doğal güzellikleri, mavi turlarıyla öne çıkan Muğla'nın, yeni sezona hazırlandığını, kendilerinin ve turizmcilerin 2021'e odaklandığını aktardı.

Salgın nedeniyle geçen yıl çok sayıda İngiliz'in tatil yapma fırsatı bulamadığını ve bu yılı beklediklerini dile getiren Tuğrul, "Özellikle İngiltere pazarında bu yıl büyük bir artış bekliyoruz. Görüşmeler başladı. Ön rezervasyonlar bizi umutlandırıyor. Bu yılın çok iyi olacağının sinyallerini şimdiden de alıyoruz." diye konuştu.

Tuğrul, İngiltere'yi ise Rusya, Ukrayna ve Almanya'nın takip ettiğini belirterek, bu yıl Kazakistan'dan da Dalaman'a uçuşların gerçekleşeceğini söyledi.

Kente güven arttıkça gelen yolcu sayılarının çoğaldığına işaret eden Tuğrul, "Bu yıl yine Bulgaristan, Arnavutluk gibi yeni pazarlardan misafirleri bekliyoruz. Arap Yarımadası ve Körfez'in bulunduğu bölgelerden de bize gelen istekler var. Bununla ilgili görüşmeler yapıyoruz. Bu sezon farklı ülkeleri burada görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve dünyada yürütülen aşı çalışmalarının da turizmi olumlu yönde etkilediğini değerlendiren Tuğrul, yansımaların 2021 sezonunda net bir şekilde görülebileceğini dile getirdi.

Tuğrul, misafirlerin kentten memnun ayrılmasının da turist sayısının artmasında etkin rol oynayacağını bildirdi.

"Sektör olarak 2021'e odaklandık"

Dalama, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur da sektör olarak 2021'e odaklandıklarını söyledi.

Muğla'ya gelen turistlerin, ağırlıklı olarak İngiliz ve Avrupalı olduğuna işaret eden Okutur, "Ülkemizdeki tesisler gerek sunduğu hizmet kalitesi gerekse fiyat yönünden en ideal tatil destinasyonunu oluşturuyor. Yeni destinasyonların da Muğla'ya kazandırılması ile sayılarda muhakkak artış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dalyan Otelciler Derneği (DOD) Başkanı Ali Mürşit Yağmur ise geçen turizm döneminde Dalyan'da yüzde 50 oranında doluluk sağlandığını belirtti.

Salgının etkilerin azalması ve bu yıl bölgeye planlanan yeni destinasyonların başlamasıyla iyi bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini belirten Yağmur, "Rezervasyonlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Şimdiden az da olsa rezervasyon var. Umudumuz çok yüksek." ifadesini kullandı.

Turizm merkezleri alternatif pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor
Turizm merkezleri alternatif pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor
Turizm merkezleri alternatif pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor
Turizm merkezleri alternatif pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor

Antalya, Turizm, turist, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Turizm merkezleri alternatif pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor - Son Dakika


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