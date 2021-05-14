Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da bayramda da "tam kapanma" sessizliği sürüyor - Son Dakika

Turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'nın cadde, meydan ve sahillerinin, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sakinlik hakim.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya kent merkezi ve ilçelerinde denetimlerini artıran polis ekipleri, uygulamalarla vatandaşların ve sürücülerin izin belgelerini sorguladı.

Kısıtlamadan dolayı cadde ve meydanlarda sakinlik yaşanırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarında sadece kısıtlamadan muaf tutulan turistler denize girdi.

Bazı turistler plajda güneşlenirken, bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

Muğla

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça'da da sahil, meydan ve caddeler boş kaldı.

Muafiyeti bulunanların Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı'nda kısmi hareketliliğe neden olduğu Bodrum ilçesinde, emniyet ve zabıta ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürdü.

Marmaris'te kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında hiç kimse bulunmuyor.

Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde de kısıtlamadan muaf turistlerin bazıları gezdi bazıları ise denize girdi.

Fethiye'de ise meydanlar boş kalırken, Ölüdeniz sahilinde turistler denize girdi.

Menteşe ilçesinde de polis ekipleri uygulama noktalarında denetim yaptı.