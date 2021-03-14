Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

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Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "yüksek riskli" kategoride yer alan Antalya ve Muğla, salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Turizmin başkenti Antalya'da, hafta sonları yoğunluğun oluştuğu dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahilleri boş kaldı.

Sahillerden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi.

Bazı turistler yürüyüş yaptı bazıları da çocuklarıyla plajda vakit geçirdi.

Kentteki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Polis ve jandarma ekipleri, kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.

Muğla

Muğla ve turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ile Datça'da sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki tenhalık dikkati çekti.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları da sessizleşti.

Fethiye'de de meydanlar ile normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.