Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

"Tam kapanma" uygulamasının 2, günü
Bolu'da polis uygulaması
Polis ekiplerinin araçları durdurması
İzin belgesi kontrolü BOLU - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sokak ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.
Bolu
Bolu'nun işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda sakinlik dikkati çekti.
Polis ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim gerçekleştiriyor.
Şehirlerarası seyahat kısıtlamasına yönelik çalışmalar kapsamında Bolu'nun doğu ve batı girişlerindeki kontrol noktalarıyla otoyol çıkışları ve ilçelere bağlantı yollarında denetim noktaları oluşturuldu.
Polis ve jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izinlerini kontrol ediyor.
Kaynak: AA
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