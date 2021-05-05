Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ile Datça'da da sahil, meydan ve caddeler sessizliğe büründü. İlçelerde normal zamanlarda kalabalık olan sahil kesimindeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.
Güney Ege'nin ünlü plajlarında sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turist bulunurken, güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girip güneşlendi.
Muğla- Aydın kara yolundaki uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durdurulan araçlarda, sürücü ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bodrumda 'tam kapanma' sessizliği sürüyor - Son Dakika