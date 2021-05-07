Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da "tam kapanma" sessizliği sürüyor - Son Dakika

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da "tam kapanma" sessizliği sürüyor

07.05.2021 11:39
Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya'da denetimler sürdürülüyor.

Lara ve Sarısu plajları ile Konyaaltı Sahili'nde sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turist denize girdi, plajda güneşlendi. Bazı tatilciler de palmiyelerin altında yürüyüş yapıp bisiklet sürdü.

Polis ekipleri, sahildeki turistlerin pasaport ve kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de sahilden denetimlerine devam ediyor.

Şehrin farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, araçları durdurarak, sürücü ve araçtakilerin kısıtlamadan muaf tutulup tutulmadığını denetliyor.

Kent genelinde yarın kurulacak pazar yerleri için de hazırlıklar sürdürülüyor.

Muğla

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça'da sahil, meydan ve caddeler boş kaldı. İlçelerde normal zamanlarda kalabalık olan sahil kesimindeki yürüyüş ve bisiklet yolları sessizliğini sürdürdü.

Muafiyeti bulunanların Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı'nda kısmi hareketliliğe neden olduğu Bodrum'da, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Belediye Meydanı ve Bitez sahili gibi alanlar boş kaldı.

Marmaris'te de kısıtlama nedeniyle Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları ile Atatürk ve Ulusal Egemenlik caddeleri sessizliğe büründü. Sokakta izni olanlar dışında kimsenin bulunmadığı ilçede polis ekipleri, bağlantı noktaları ve önemli caddelerde aralıksız denetim yaptı.

"Sakin kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi girişi ve sahil kısmında da jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Fethiye'de ise meydanlar boş kalırken, Ölüdeniz sahilinde turistler denize girdi.

Menteşe ilçesinde güvenlik güçleri denetimlerini sürdürdü.

Antalya, Mayıs, Polis, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da 'tam kapanma' sessizliği sürüyor - Son Dakika


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