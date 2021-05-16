Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da "tam kapanma" sessizliği sürüyor - Son Dakika

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın son gününde de cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya kent merkezi ve ilçelerinde denetimlere devam edildi.

Kısıtlamadan dolayı cadde ve meydanlarda sakinlik yaşandığı kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarından sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turist yararlandı.

Bazı turistler plajda güneşlenirken, bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça'da sahil, meydan ve caddeler boş kaldı. İlçelerde normal zamanlarda kalabalık olan sahil kesimindeki yürüyüş ve bisiklet yolları sessizliğe büründü.

Ölüdeniz sahilinde az sayıda turist denize girip güneşlendi.

İl genelinde kolluk kuvvetleri denetimlerini sürdürdü.