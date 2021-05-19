Turizm merkezlerinin sahillerinde yoğunluk - Son Dakika

Turizm merkezlerinin sahillerinde yoğunluk

19.05.2021 14:58

Antalya ve Muğla'nın sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşmeyle hareketlilik yaşandı.

Antalya ve Muğla'nın sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşmeyle hareketlilik yaşandı.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de de sahillerde turistler ve vatandaşlar güneşlendi, denize girdi.

Marmaris'te Uzunyalı, İçmeler, Turunç sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nda zaman geçirenlerden bazıları su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüne binerek adrenalin keyfi yaşadı.

Turizm merkezlerinin sahillerinde yoğunluk
Turizm merkezlerinin sahillerinde yoğunluk
Turizm merkezlerinin sahillerinde yoğunluk
Turizm merkezlerinin sahillerinde yoğunluk
Turizm merkezlerinin sahillerinde yoğunluk
Turizm merkezlerinin sahillerinde yoğunluk
Turizm merkezlerinin sahillerinde yoğunluk
Turizm merkezlerinin sahillerinde yoğunluk
Turizm merkezlerinin sahillerinde yoğunluk

Konyaaltı Sahili, Marmaris, Antalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizm merkezlerinin sahillerinde yoğunluk - Son Dakika


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