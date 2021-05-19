Turizm merkezlerinin sahillerinde yoğunluk - Son Dakika

Antalya ve Muğla'nın sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşmeyle hareketlilik yaşandı.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de de sahillerde turistler ve vatandaşlar güneşlendi, denize girdi.

Marmaris'te Uzunyalı, İçmeler, Turunç sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nda zaman geçirenlerden bazıları su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüne binerek adrenalin keyfi yaşadı.