Konyaaltı Sahili'nde drone ile çekim yapan basın mensuplarına kargalar zor anlar yaşattı - Son Dakika

Konyaaltı Sahili'nde drone ile çekim yapan basın mensuplarına kargalar zor anlar yaşattı

Antalya sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "kademeli normalleşme" ile hareketlilik yaşanıyor.

Antalya sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "kademeli normalleşme" ile hareketlilik yaşanıyor. Antalya'da erken saatlerden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu ile Falezler bölgesindeki plajlara gelen vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 23 derece kaydedildiği kentte, hafif rüzgara rağmen Antalyalılar kendini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Yabancı turistler de denize girip güneşlendi, sahilde kitap okudu. Bazı tatilciler de yürüyüş yapıp, bisiklet sürmeyi tercih etti. Polis ekipleri, yoğunluk oluşan sahillerde sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Öte yandan, Konyaaltı Sahili'nde drone ile çekim yapan basın mensuplarına kargalar zor anlar yaşattı. Kargaların, droneyi uzaklaştırmaya çalışması gülümsetti.

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim

Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı

Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti

Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı

Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü

Rusya'da öğrenci, öğretmeninin boynunu kesti!

CHP'li Özel, Bakan Soylu'ya Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu sordu

Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu