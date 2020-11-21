Turizm merkezleri Antalya ve Muğla sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden uygulanan sokağı çıkma kısıtlamasıyla sakinlik başladı.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 20.00 itibarıyla başladı.

Antalya'da alışveriş merkezleri, mağaza, kuaför, restoran, lokanta ve diğer işletmeler kısıtlama saatinin yaklaşmasıyla iş yerlerinin önündeki masa, sandalye ve tekstil ürünlerini içeriye alarak kepenkleri indirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde normalde yoğunluğun oluştuğu Konyaaltı Sahili, Cumhuriyet Meydanı ile Işıklar ve Güllük caddelerinde kısıtlama saatinde sessizlik hakim oldu.

Kent genelinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri ise vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendirdi. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetime başladı.

Paket servisi bulunan bazı restoran ve lokantalar ise evlere servis yapma koşuluyla açık kaldı.

Öte yandan sokaklarda sadece kısıtlamalardan muaf tutulan görevliler olduğu gözlendi.

Muğla

Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, cadde ve sokakları ile yürüyüş yolları boş kaldı.

Normal zamanlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Menteşe'de, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere önemli meydan ve alanların boş olduğu görüldü.

Yoğunluğun yaşandığı önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Sakin Kent Akyaka gibi merkezlerde de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Kent genelinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri ise vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendirdi. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetimlerini sürdürdü.