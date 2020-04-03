Turizm merkezleri sakin günlerini yaşıyor - Son Dakika

Antalya ve Muğla'nın turist bölgelerinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil, plaj, yürüyüş yolları, park ve bahçelerin sakin olduğu görüldü.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, Sarısu ve Lara plajları ile dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boş kaldı.

Turistlerin eskiden yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı, Işıklar, Güllük ve Kazım Özalp caddeleri de en sakin günlerini yaşıyor.

Polis ekipleri, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşların evden çıkmamaları için uyarı anonsları yapıyor.

Kentte, araç ve yaya trafiğinin de oldukça azaldığı gözlendi.