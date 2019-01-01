Turizm Merkezleri Yeni Yıla Renkli Görüntülerle Girdi

Muğla'nın gözde turistik ilçelerinde halk renkli görüntülerle yeni yıla merhaba dedi.

Muğla'nın gözde turistik ilçelerinde halk renkli görüntülerle yeni yıla merhaba dedi.



Meydanlarda toplanan binlerce kişi düzenlenen eğlenceler ve havai fişek gösterileri eşliğinde 2019'u coşkuyla karşıladı.



Marmaris'te kutlamaların adresi 19 Mayıs Gençlik Meydanı oldu. Çok sayıda kişi meydanda belediye tarafından düzenlenen kutlama programında gönüllerince eğlendi.



Grupların sahne aldığı eğlencede, çalınan hareketli müziklere meydanın ortasındaki bölgenin en büyük su havuz da eşlik etti. Havuzun saçtığı rengarenk ışıklar ve metrelerce yükseğe çıkabilen tazyikli su ilgi çekti. Meydanı dolduranların 10'dan geriye doğru sayarak girdikleri yeni yılın ilk dakikalarında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi güzel görüntüler oluşturdu. Marmaris'tekiler yeni yılı yoğun yağış altında karşıladı.



Bodrum'da ise yılbaşı gecesi Barlar Sokağı, Cumhuriyet ve Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki kafe, restoran ve barlarda yoğunluk yaşandı. Yeni yıla dakikalar kala kalabalık, Belediye Meydanı'nda şarkıcı Edis'in verdiği konserle eğlenceli dakikalar yaşadı. 5'ten geriye sayarak yeni yıla giren kalabalık renkli görüntüler oluşturdu. Meydandakiler daha sonra çok sayıda dilek fenerini gökyüzüne bırakarak "iyi bir yıl geçirmeyi" diledi. Bodrum'da meydanı dolduran kalabalık yeni yıla yoğun yağışla "merhaba" dedi.



Fethiye'de çok sayıda kişi yeni yılı karşılamak için bir araya geldi. Beşkaza Meydanı ve Uğur Mumcu Parkı'nda bir araya toplanan kalabalık eğlendi. fethiyeliler zaman zaman davul zurna eşliğinde zeybek oynadı.



Menteşe'de Cumhuriyet Meydanı günler öncesinden süslenerek yeni yıla hazırlandı.Yeni yılın ilk dakikalarında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı etrafından toplanan az sayıda kişi sağanak yağışa rağmen 10'dan geriye doğru sayarak sevdikleriyle yeni bir yıla birlikte girmenin sevincini yaşadı.

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