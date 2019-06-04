Son Dakika Haberleri: Turizm merkezlerinde bayram bereketi (3)
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Turizm merkezlerinde bayram bereketi (3)

33 dakika önce

Ramazan Bayramı tatilini Bodrum ve Fethiye'de geçirmek isteyenler, yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı tatilini Bodrum ve Fethiye'de geçirmek isteyenler, yoğunluğa neden oldu.
Tatilcilerin yoğunluğu, araç trafiğine de yansıdı. Araçlar, Milas -Bodrum kara yolu, Torba ve Kaynar ve ilçe girişindeki Yokuşbaşı mevkisinde uzun kuyruk oluşturdu.
Trafik ekipleri ilçeye girişin sağlandığı Torba mevkisinde araçların güvenli şekilde geçişini sağlamak için çalışma yürütüyor.
Fethiye
Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda da zaman zaman araç kuyrukları meydana geldi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Bazı vatandaşlar denize girmeyi, bazıları da kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.
Macera tutkunları, Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin bin 200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu.
Turizm merkezlerinde bayram bereketi (3)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:20 Kaynak: AA
Araç, Ramazan Bayramı, Fethiye, Bodrum, Güncel
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