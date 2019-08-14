Turizm merkezlerinde bayram tatili yoğunluğu
44 dakika önce
Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Antalya'da sahillerde yoğunluk oluştu.
Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Antalya'da sahillerde yoğunluk oluştu. Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Ula ilçelerinde de tatilciler sahilleri doldurdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28
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