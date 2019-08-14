Son Dakika Haberleri: Turizm merkezlerinde bayram tatili yoğunluğu
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Turizm merkezlerinde bayram tatili yoğunluğu

44 dakika önce

Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Antalya'da sahillerde yoğunluk oluştu.

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Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Antalya'da sahillerde yoğunluk oluştu. Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Ula ilçelerinde de tatilciler sahilleri doldurdu.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 
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