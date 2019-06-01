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Turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu

1 saat önce

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Güney Ege'nin ünlü turizm merkezi Bodrum ve Marmaris sahillerinde ve yollarda, trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Güney Ege'nin ünlü turizm merkezi Bodrum ve Marmaris sahillerinde ve yollarda, trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayramda yüzlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerde artan trafik yoğunluğu nedeniyle, kara yolunda yığılmalar meydana geliyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Yokuşbaşı Mahallesi, Kıbrıs Şehitler Caddesi, Konacık Beykikkırlar mevkisinde oluşan yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyruğuna takılıyor.
İlçe merkezine inen ve otellerine yerleşen tatilciler ise özellikle Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde denize girerek güneşin ve güzel havanın keyfini sürüyor. Bazı tatilciler de Kumbahçe İskelesi'nde demirli günübirlik teknelerle Bodrum koylarında tura çıkıyor.
Marmaris
Marmaris ilçesinde ise trafik lambalarının büyük çoğunluğu iptal edilerek yanar söner hale getirildi. İlçe merkezinde trafik yoğunluğu dikkati çekmeye başladı. Yerli ve yabancı turistler de sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bayram tatilini Marmaris'te geçirmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren sahilde güneşlendi ve denize girdi.
Halk plajı, Uzunyalı ve İçmeler plajlarında yoğunluk görüldü. Bazı tatilciler teknelerle günübirlik mavi turlara katıldı. Bazıları da deniz keyfi yaparak körfezde su sporları merkezlerinde adrenalin dolu dakikalar yaşadı.
Halk plajında çadır yasağı
Marmaris Belediyesi günler öncesinden sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak halk plajlarında çadır kurmanın güvenlik, temizlik ve hijyen gerekçesiyle yasak olduğunu duyurdu.
Kurala uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu gereğince cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Öte yandan bayram tatili boyunca belediyenin zabıta, temizlik gibi birimlerinin 7 gün 24 saat görev başında olacağı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:53 Kaynak: AA
Bodrum, Marmaris, Kültür Sanat
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