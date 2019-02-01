Turizm Merkezlerinde Güneşli Hava
14 dakika önce
- Çiçek bahçelerinden görüntüler -Vatandaş Mustafa Yıldız konuşması -Çiçek bahçesi -Vatandaş Melih Kısaarslan Konuşması Antalya'da son haftalarda etkili olan sağanak, hortum ve fırtına yerini güneşli havaya bıraktı.
- Çiçek bahçelerinden görüntüler
-Vatandaş Mustafa Yıldız
konuşması
-Çiçek bahçesi
-Vatandaş Melih Kısaarslan Konuşması Antalya
'da son haftalarda etkili olan sağanak, hortum ve fırtına yerini güneşli havaya bıraktı. Olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü Antalya'da bugün hava sıcaklığı 18 dereceye ulaştı. Gazipaşa
ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar çiçek bahçelerini gezdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:34 Kaynak: AA
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