Son Dakika Haberleri: Turizm Merkezlerinde Güneşli Hava

Turizm Merkezlerinde Güneşli Hava

14 dakika önce

- Çiçek bahçelerinden görüntüler -Vatandaş Mustafa Yıldız konuşması -Çiçek bahçesi -Vatandaş Melih Kısaarslan Konuşması Antalya'da son haftalarda etkili olan sağanak, hortum ve fırtına yerini güneşli havaya bıraktı.

- Çiçek bahçelerinden görüntüler
-Vatandaş Mustafa Yıldız konuşması
-Çiçek bahçesi
-Vatandaş Melih Kısaarslan Konuşması Antalya'da son haftalarda etkili olan sağanak, hortum ve fırtına yerini güneşli havaya bıraktı. Olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü Antalya'da bugün hava sıcaklığı 18 dereceye ulaştı. Gazipaşa ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar çiçek bahçelerini gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:34 Kaynak: AA

Mustafa Yıldız, Antalya, Güncel
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