Turizm merkezlerinde "güneşli hava" yoğunluğu - Son Dakika
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Turizm merkezlerinde "güneşli hava" yoğunluğu

17 dakika önce

Antalya ve Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Turizm merkezlerinde

Antalya ve Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak ölçüldü.

Hafta sonu tatilinde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Antalya'nın ünlü Konyaaltı sahiline akın etti.

Bazı vatandaşlar ve turistlerin denize girdiği plajlarda, bazıları da piknik yaptı, güneşlendi ve kitap okudu. Kent sakinleri sahil şeridinde yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini çıkardı

Muğla'nın kıyı ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula'da da güneşli havanın keyfinin çıkarmaya çalışanlar, pazar gününü sahillerde geçirmeyi tercih etti.

Ula ilçesindeki "sakin kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde yaşayanlardan bazıları sahilde yürüyüş yaptı, bazıları da denize girdi. Azmak Deresi'ndeki tekne turlarına katılanlar ve ormanlık alanda piknik yapan aileler de eğlenceli zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Marmaris'te yaşayan halk ve tatilciler güneşin tadını çıkardı.

Öğlen saatlerinde Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde yoğunluk oluşturanlar yürüyüş yaptı, güneşlendi. Çok sayıda kişinin Marmaris Körfezi'nde düzenlenen yat yarışlarını izlediği ve balık tuttuğu gözlendi.

Bodrum'da ise güneşli hava dolayısıyla Paşatarlası ve Kumbahçe plajlarında yoğunluk yaşandı. İlçe halkı ve tatilciler sahilde yürüyüş yapıp, kafelerde oturarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Fethiye'de de güzel hava dolayısıyla Ölüdeniz Plajı'nda bazı aileler çocukları ve köpekleriyle oynadı. Deniz kenarında oturarak güneşlenenlerden bazıları oltalarıyla balık tutmaya da çalıştı.

Marmaris, Antalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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