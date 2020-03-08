Turizm merkezlerinde "güneşli hava" yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turizm merkezlerinde 'güneşli hava' yoğunluğu - Son Dakika

Turizm merkezlerinde "güneşli hava" yoğunluğu

7 saat önce

Antalya ve Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya ve Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı ise 18 dereceye ulaştı.

Hafta sonu tatilinde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler Antalya'nın ünlü Konyaaltı sahiline akın etti.

Bazı vatandaşlar ve turistlerin denize girdiği plajlarda bazıları da piknik yaptı, güneşlendi, kitap okudu. Kent sakinleri sahil şeridinde yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini çıkardı

Muğla'nın kıyı ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula'da da güneşli havayı fırsat bilenler, pazar gününü sahillerde geçirmeyi tercih etti.

Ula ilçesindeki "sakin kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı, bazıları da denize girdi. Azmak Deresi'ndeki tekne turlarına katılanlar ve ormanlık alanda piknik yapanlar aileleriyle eğlenceli zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Marmaris'te ilçe halkı ve tatilciler güneşin tadını çıkardı.

Öğlen saatlerinde Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar yürüyüş yaptı, güneşlendi. Çok sayıda kişinin Marmaris Körfezi'nde düzenlenen yat yarışlarını izlediği ve balık tuttuğu gözlendi.

Bodrum'da ise güneşli hava dolayısıyla Paşatarlası ve Kumbahçe plajlarında yoğunluk yaşandı. İlçe halkı ve tatilciler sahilde yürüyüş yapıp, kafelerde oturarak güneşlendi.

Fethiye'de de güneşli hava dolayısıyla Ölüdeniz Plajı'nda bazı aileler çocukları ve köpekleriyle plajda oynadı. Deniz kenarında oturarak güneşlenenlerden bazıları oltalarıyla balık tutmayı çalıştı.

Turizm merkezlerinde güneşli hava yoğunluğu

Marmaris, Antalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:57 Kaynak: AA
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