Son Dakika Haberleri: Turizm merkezlerinde "havadan" denetim
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Turizm merkezlerinde "havadan" denetim

53 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince, helikopter desteğiyle trafik denetimi yapıldı.

Turizm merkezlerinde
Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince, helikopter desteğiyle trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi kentte çok sayıda yerde uygulama noktası oluşturdu.
Turizm merkezlerindeki ana güzergahlarda uygulamalar yapan jandarma ekipleri, Bodrum Turgutreis Akyarlar kara yolunu helikopterle izledi.
Helikopterden hatalı sollama yaptığı, emniyet kemeri takmadığı bildirilen araçlar, uygulama noktalarında durduruldu. Sürücülere, emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları gibi uyarılarda bulunuldu.
Ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde Fethiye Ölüdeniz yol güzergahında da drone ile denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram süresince 141 jandarma timi ve 480 personelle çalışma yürütecek.
Ekipler "algılanan yakalanma riski" duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla seyyar, sabit, drone ve helikopterle bayram süresince de denetimlerini sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:28 Kaynak: AA
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