Turizm merkezlerinde planlama ve uygulamaya ilişkin yönetmelikte değişiklik - Son Dakika

Turizm merkezlerinde planlama ve uygulamaya ilişkin yönetmelikte değişiklik

14.01.2021 10:45
Turizm merkezlerinde planlama ve uygulamaya ilişkin yönetmelikte değişiklik, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, turizm tesis alanı kullanımları için maksimum yatak kapasitesi belirlenmesi esas olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, turizm tesis alanı kullanımları için maksimum yatak kapasitesi belirlenmesi esas olacak.

"Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tanımlanan turizm planlarında, turizm tesis alanı kullanımları için maksimum yatak kapasitesi belirlenmesi esas olacak.

Yönetmelik hükümleri, idareden ruhsat alınmış turizm tesislerinin talep etmeleri halinde sadece esaslı tadilat veya tesisin yıkılıp yeniden yapılması halinde de uygulanabilecek.

Sökülür-takılır-katlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dahil olmak üzere balkonlar ve açık çıkmalar, kat bahçe ve terasları, iç bahçeler, kat ve ara sahanlıkları dahil açık veya kapalı merdiven evi, resepsiyon ve lobi bölümleri ile kat holleri ve asansör önü sahanlıklara sahip olan turizm tesisleri de değişiklikten yararlanabilecek.

Gazete, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizm merkezlerinde planlama ve uygulamaya ilişkin yönetmelikte değişiklik - Son Dakika


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