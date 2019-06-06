Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla plajlarda yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla plajlarda yoğunluk yaşanıyor.

Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 26 derece kaydedildiği Antalya'da yerli ve yabancı turistler, ünlü Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Aileleriyle sabahın erken saatlerinde plaja gelen tatilciler, güneşin, kumun ve denizin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler kumsalda çocuklarıyla oynarken, bazıları yürüyüş yaptı, kitap okudu ve köpeğini gezdirdi.

Konyaaltı Yaşam Parkı'nda bisiklet süren yerli ve yabancı turistler de sıcak havaya rağmen spor yapmayı tercih etti. Su sporları yapan tatilciler de renkli görüntü oluşturdu.

Kentin iki büyük sahili Lara ve Konyaaltı arasında bulunan ve doğal güzelliğiyle ilgi çeken Falezler bölgesindeki plajların da kalabalık olduğu dikkati çekti.

Oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan ve Muratpaşa Belediyesinin çalışmalarıyla mavi bayrak alınan 5 Falez plajına giden tatilciler, kendilerini serin sulara bıraktı.

Tatilcilerden Mehmet Dura, Almanya'dan geldiğini ve dinlenmek için Antalya'yı tercih ettiğini söyledi.

Antalya'nın dünyanın en güzel yerlerinden olduğunu ifade eden Dura, "Dünyanın 70 ülkesini gezdim, Antalya kadar güzel bir şehir görmedim. Gerçekten buranın kıymetini bilmek lazım. Bu suyu, denizi, havayı dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Çok harika bir yer. Bayram dolayısıyla da insanlar akın akın gelmişler. İddia ediyorum 10 yıl sonra burası Miami'yi geçecektir." diye konuştu.

Çocuklarıyla Rusya'dan gelen Jelena Budayeva ise Antalya'nın tatil için çok güzel bir yer olduğunu belirtti.

Güneşin ve denizin güzelliği kadar insanların güler yüzünün de kendilerini Türkiye'ye ve Antalya'ya çektiğini dile getiren Budayeva, "Antalya çok güzel, bundan sonra her yıl gelmeye çalışacağız." dedi.

Jenya Trofimiva da insanların doldurduğu Konyaaltı Sahili'ni çok sevdiğini ifade ederek, "Herkes gülüyor, neşeli ve huzurlu. Bu atmosferi çok seviyorum." şeklinde konuştu.

Muğla

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde de yoğunluk yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, serinlemek için adeta sahillere akın etti. Çok sayıda yabancı turist de plajları doldurdu.

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi, yakın illerden gelenlerle doldu. Halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkaran tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi.

Bodrum ilçesinde de bayramın 3'üncü gününde sahiller doldu.



Tatil için Bodrum'u tercih edenler, Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. İlçede sahil kesiminde hareketlilik yaşanırken, sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda ise sakinlik gözlendi.



Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da turistler denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin 1200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle havalanarak, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.



Muğla'nın bir başka turistik ilçesi Marmaris'te de turistler plajları doldurdu. Tatilciler, Belediye Halk Plajı ve İçmeler ile Uzunyalı sahil şeritlerinde yoğunluğa neden oldu.

Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda da bayram tatilinde yoğunluk yaşandı. Yakın illerden gelen çok sayıda günübirlik ziyaretçinin yanı sıra yabancı turist grupları da plajda yoğunluk oluşturdu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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