Son Dakika Haberleri: Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk
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Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk

3 saat önce

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Antalya'da, sıcaktan bunalanlar denize akın etti.
Çocuklar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki fıskiyelerde eğlendi. Plajlarda yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı turistler, yüzmenin, kumsalda güneşlenmenin keyfini çıkardı.
Bazı vatandaşlar bisiklet sürdü, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı. Bazıları da Boğaçayı'nın denizle birleştiği bölümde balık tuttu.
Bodrum ve Marmaris'te yoğunluk
Hava sıcaklığının en yüksek 33, deniz suyu sıcaklığının da 22 derece ölçüldüğü Marmaris'te turistler Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Turistler denize girip serinledi, kumsalda güneşlendi, su sporları yaparak eğlendi.
Otellerdeki turistler de deniz ve havuz keyfini aynı anda yaşamanın keyfini çıkardı. Adrenalin sevenler parasaling ile uçarak ve jet-ski yaparak adrenalin dolu dakikalar yaşadı. Sahillerdeki turistik işletmelerde yoğunluk görüldü.
Bodrum ilçesinde de yerli ve yabancı turistler denize girmenin keyfini çıkardı. Yabancı turistler Paşatarlası, Gümbet, Bitez, Kumbahçe sahillerini tercih etti. Sahilde güneşin tadını çıkaran turistler su sporları yaparak da adrenalin keyfi yaşadı.
Yerli ve yabancı tatilciler Cumhuriyet Caddesi'ndeki mağazalarda alışveriş yaptı, kafelerde dinlenip serinlemeye çalıştı.
Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:15 Kaynak: AA
Muğla, Antalya, Güncel
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