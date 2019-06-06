Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk - Akyaka
1 saat önce
- Akyaka'daki trafik yoğunluğundan görüntüler Sahillerden detaylar Denizde serinleyen tatilciler MUĞLA - Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla plajlarda yoğunluk yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:43 Kaynak: AA
- Akyaka
'daki trafik yoğunluğundan görüntüler
Sahillerden detaylar
Denizde serinleyen tatilciler MUĞLA - Türkiye
'nin önde gelen turizm merkezlerinden Antalya
ve Muğla
'da, Ramazan Bayramı
dolayısıyla plajlarda yoğunluk yaşanıyor.
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