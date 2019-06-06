Son Dakika Haberleri: Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk - Akyaka
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Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk - Akyaka

1 saat önce

- Akyaka'daki trafik yoğunluğundan görüntüler Sahillerden detaylar Denizde serinleyen tatilciler MUĞLA - Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla plajlarda yoğunluk yaşanıyor.

- Akyaka'daki trafik yoğunluğundan görüntüler
Sahillerden detaylar
Denizde serinleyen tatilciler MUĞLA - Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla plajlarda yoğunluk yaşanıyor.
Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk - Akyaka
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:43 Kaynak: AA
Türkiye, Muğla, Akyaka, Güncel
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