Bodrum'da "tam kapanma" öncesi yoğunluk arttı - Son Dakika

Marmaris ilçesinde de yoğunluk arttı. Trafik ekipleri, ilçe girişlerinde denetimlerini sıkılaştırdı.

Bodrum şehirler arası otobüs terminalinde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Trafikteki yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı 'nı Bodrum'da geçirmek isteyenler, ilçe girişinde araçlarıyla yoğunluk oluşturuyor. Kara yolundaki trafik akışında yaşanan aksamalara polis ekiplerince müdahale ediliyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, turizm merkezi Bodrum'a gelmeye başladı.

Muğla 'nın turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

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