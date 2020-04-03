Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ile İzmir'in Çeşme ilçelerinin belediye başkanları, sosyal medyadan paylaştıkları video ile yazlıkçılara "evde kal" çağrısı yaptı.

Belediye başkanları, sosyal medyadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir videolu mesaj paylaştı.

Mesajda, "Evde kal. Evinizde kalın, sağlığınıza dikkat edin, sosyal mesafeyi koruyun." çağrısı yapıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, salgının turizm merkezlerinde yoğunlaşması riski bulunduğunu bildirdi.

Yapılacak ilçe ziyaretlerinin herkesi riske atabileceğini vurgulayan Oktay, tedbirin herkesin en büyük sorumluluğu olduğunu kaydetti.