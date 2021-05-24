Turizm merkezlerinin sahillerinde hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika

Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Çalış plajlarında da vatandaşlar ve turistler yoğunluk oluşturdu. Macera tutkunları Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyretme fırsatı buldu.

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