Turizm merkezlerinin yer aldığı Muğla'ya girişlerde sıkı denetim - Son Dakika

Muğla Valisi Esengül Civelek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında, şehrin girişlerindeki uygulama noktalarında incelemelerde bulundu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, Muğla ile turizm merkezlerinin bulunduğu ilçelere giriş ve çıkışlardaki uygulama noktalarında denetimler sıkılaştırıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında, vatandaşların ateşleri ölçülüyor, gerekmedikçe dışarıya çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Vali Civelek, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ile Aydın- Yatağan kara yolundaki uygulama noktasını gezerek, denetimleri yerinde inceledi.

Civelek, durdurulan araçlardaki sürücüleri, gerekmedikçe evden çıkılmaması ve araç içerisinde de sosyal mesafeye dikkat edilmesi konularında uyardı.

Vali Civelek burada yaptığı açıklamada, Muğla'nın seyahat kısıtlaması kalkan iller arasında yer aldığını, koronavirüsle etkin mücadelenin il genelinde titizlikle devam ettiğini, giriş çıkışlarda denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Civelek, "Gelenlere şehirlerarası seyahat edip etmedikleri ve kentte kalıp kalmayacakları soruluyor. Vatandaşlarımıza 14 gün boyunca evlerinde, karantinada kalmaları gerektiği hem sözlü hem de yazılı olarak tebliğ ediliyor. Gözetim altında kalanların da ilgili kurumlar tarafından gerekli takipleri yapılıyor." diye konuştu.

Muğla'ya diğer illerden gelen araç sayısında artış yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Civelek, kent girişlerinde oluşan araç kuyruklarının denetimlerin sıkılaştırılmasından kaynaklı olduğunu vurguladı.

Civelek, seyahat kısıtlaması devam eden illerden özel araçlarıyla Muğla'ya giriş yapmak isteyen vatandaşlardan seyahat izin belgesi olanlar haricinde hiç kimsenin alınmayacağını dile getirdi.