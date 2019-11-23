Son Dakika Haberleri: Turizm Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim verilecek
Son Dakika Güncel Turizm Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim verilecek - Son Dakika

Turizm Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim verilecek

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nce her yıl düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programı 25-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenecek.

Turizm Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim verilecek, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nce her yıl düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programı 25-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenecek.


Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Muğla, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve bağlı birimleri ile Bakanlığa bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik düzenlenecek eğitim programı, Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu/nda gerçekleştirilecek.


Eğitimin, Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak, daha üst seviyedeki görevlere hazırlanmalarını sağlamak, hizmete ilgisini en üst düzeye çıkarmak, görev ve yetki sorumlulukları konusunda yetiştirmek için uygulanacak hizmet içi eğitimin ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usullerini belirlemek amacıyla hazırlandığı bildirildi.


Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında ayrıca, "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kurumsal Kimlik, Halkla İlişkiler ve Protokol Kuralları, İş Ahlakı ve Etik, Mobbing, İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı, KOHA Otomasyon Sistemi ve Kütüphanecilik, Müzecilik Eğitimi, Somut Olmayan Kültürel Miras, Taşınır Mal Yönetmeliği, "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu", "6245 Sayılı Harcırah Kanunu", 4737 Sayılı Kamu İhale Kanunu", 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri konularında da eğitim verileceği belirtildi. - AYDIN

Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 23 Kasım 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Araştırma şirketi: Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 18:07:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turizm Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim verilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]