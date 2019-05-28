Kemer'de kurulan Turizm Pazarı pazarcıları ikiye böldü! Zabıta harekete geçti

2009 yılından 2018 yılına kadar Kemer Merkez Mahallesi Ralli Servis Alanı yanındaki Deniz Caddesi'nde Salı günleri açılan Turizm Pazarı, geçen yıl Belediye Meclisi'nin kararıyla Yeni Mahalle'deki Ahmet Çavuş Caddesi'ne taşınmıştı.

Bu yıl için 400'ün üzerinde pazarcı esnafının kayıtlı olduğu Pazar, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı olan DSP'li Necati Topaloğlu tarafından eski yerine taşınmak isteyince pazardan itirazlar yükseldi. Salı Pazarı'nın bulunduğu yerden memnun olduklarını, bu sezon için alışveriş yaparak çek-senet vererek borçlandıklarını ifade eden bir kısım pazarcı esnafı önce belediyeye giderek başkan Topaloğlu ve bazı meclis üyeleriyle görüşmüş, bir anlaşmaya varılamamıştı.

Pazarın yerinin değiştirilmesi konusunda kararlı görünen belediye yönetimi, geçtiğimiz hafta Salı günü pazar eski yerinde açıkken noter huzurunda pazar yerleri konusunda çekiliş yapmış, çekilişe gidemeyen çok sayıda esnafın yerine de görevliler çekiliş yapmıştı.Bugün kurulacak pazarın şimdiki yerinde kalmasını isteyen ve yeni gösterilen alana gitmek istemeyen pazarcı esnafları, Pazartesi Pazarı'nın dağılmaya başladığı saatlerde Ahmet Çavuş Caddesi'ne girerek tezgahlarını kurmaya başladı.

ZABITA HAREKETE GEÇTİ

Durumun öğrenilmesi üzerine caddeye önce Kemer Belediyesi Zabıta Müdürü Arif Küçük ve zabıta memurları geldi. Arif Küçük, pazarcı esnaflarına yaptıklarının suç olduğunu hatırlatarak, idari işlem yapılacağını, üç kez gösterilen pazar yerinde tezgahlarını açmayanların tüm Kemer sınırları içindeki pazar yerlerinin iptal olacağını ifade etti. Pazarcılar ise pazar yerinin değiştirilmesine makul bir gerekçe sunulamadığını belirterek yerlerinden memnun olduklarını söyledi.

Pazarcılar ile Zabıta Müdürü arasında tartışma sürerken olay yerine gelen Avukat Ramazan Beyrek, pazarcı müvekkilleri adına müdür Küçük'le bir süre görüştü. Ramazan Beyrek, pazarcı esnaflarına SMS ile son anda mesajlar atıldığını, bunların kimlere ulaşıp ulaşmadığının bilinmediğini, bu durumun yasalara uygun olmadığını belirterek, pazar yerinin değiştirilmesi için usulüne uygun meclis ve encümen kararlarının alınıp, usulüne uygun biçimde tebliğ edilmesi durumunda durumu tekrar değerlendireceklerini söyledi. Beyrek, "Belediyeye yer değiştirmenin nedenini, yasal dayanaklarını sorduk. Cevap bekliyoruz" dedi.

KEMER EMNİYET MÜDÜRÜ OYMAAĞAÇ: BURASI TURİZM BÖLGESİ

Kısa süreli tartışmanın yaşandığı pazar yerine gelen Kemer Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da, taraflar arasında idari işlemler yapılması sırasında sükunet içinde olunması uyarısında bulunarak "Burası turizm bölgesi. Temas yok" dedi. Gergin gecenin ardından bir kısım pazarcı, belediyenin gösterdiği Ralli Servis Alanı'ndaki pazar yerinde tezgah açarken, 200'ün üzerinde esnaf eski yerlerinde faaliyetine devam etti. Belediye zabıtası durumu tutanakla tespit ederek yasal işlem başlattı.

Öte yandan, yolcularını Turizm Pazarına yakın yerlerde indirmeleri konusunda talimat verildiği öğrenilen yolcu taşımacılığı yapan esnafın da iki pazar yeri arasında bölündüğü öğrenildi.