Turizm pazarlamasında yeni nesil uygulamalar Zonguldak'ta konuşulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turizm pazarlamasında yeni nesil uygulamalar Zonguldak'ta konuşulacak - Son Dakika

Turizm pazarlamasında yeni nesil uygulamalar Zonguldak'ta konuşulacak

16 dakika önce

Turizm pazarlamasında yeni nesil uygulamalar Zonguldak'ta konuşulacak.

Turizm pazarlamasında yeni nesil uygulamalar Zonguldak'ta konuşulacak, System.String[]

Turizm pazarlamasında yeni nesil uygulamalar Zonguldak'ta konuşulacak.


19 Şubat Çarşamba günü Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Turizm Fakültesi'nde saat 11: 00'de BAKKA Genel Sekreterliği'nde saat 15: 00'te başlayacak olan konferansa konuşmacı olarak turizmci L' Collection Hotel kurucu ortağı Muhammet Cüntay, Park Inn By ve Radisson Aırport Hotel Satış Pazarlama Müdürü Sema Tosyalı, Karnak Travel Satış Pazarlama Direktörü, Easy Travel Kurucu Ortağı Adnan Uzan, Aqua Travel Group Türkiye Bölge Müdürü Birhan Kocamarlı katılacak. Türkiye'de gelecek yıllara yönelik turizm öngörülerinin masaya yatırılacağı konferansta turizmin geleceği, işletmeciliğin önemi ve sonuçları üzerine fikirler paylaşılacak. BAKKA'da Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, TSO Başkanları, ilgili STK başkanları ve turizmcilerin de katılımıyla yapılacak buluşmada Zonguldak'ın turizm planlamasında nelerin yapılabileceği de masaya yatırılacak. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım günler sonra ilk kez yemek yedi
Kavgalı olduğu ağabeyinin dükkanına ve aracına molotof kokteyli ile saldırdı Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti Beşiktaş'tan Mircea Lucescu açıklaması: Henüz karar almadık

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:18:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizm pazarlamasında yeni nesil uygulamalar Zonguldak'ta konuşulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]