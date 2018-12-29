Son Dakika Haberleri: Turizm Polisi 2018 Yılında Yaklaşık 2 Milyon TL Ceza Kesti

Turizm Polisi 2018 Yılında Yaklaşık 2 Milyon TL Ceza Kesti

1 saat önce

Turizm Şube Müdürlüğü 2018 yılında eğlence mekanlarında yaptığı denetimlerde yaklaşık 2 milyon TL ceza kesti.

Turizm Polisi 2018 Yılında Yaklaşık 2 Milyon TL Ceza Kesti, System.String[]
Turizm Şube Müdürlüğü 2018 yılında eğlence mekanlarında yaptığı denetimlerde yaklaşık 2 milyon TL ceza kesti.

Turizm Şube Müdürlüğü 2018 yılı boyunca "hanutçuluk" yapan şahıslara ve eğlence mekanlarına ve taksicilere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Eğlence mekan denetimlerinde usulsüzlük tespit edilen iş yerlerine 1 milyon 974 bin 805 TL ceza kesilirken, "hanutçuluk" yapan şahıslara yönelik 608 mekanda da denetim yaptı. Ekipler yapılan denetim sonucunda, 293 mekana cezai işlem uygularken, bin 598 şahsa toplam 198 bin 152 Türk lirası idari yaptırım cezası uyguladı.

Çalışmalar kapsamında, turistlerin yoğun olduğu yerde yapılan trafik denemelerinde 3 bin 132 ticari taksi kontrol edildi. Polis ekipleri, kontrol edilen taksiler arasında bin 38 ticari taksiye toplam 777 bin 580 Türk lirası cezai işlem uygularken, 52 ticari taksi trafikten men edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:05 Kaynak: İHA

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