Turizm potansiyelini güçlendirmek için "Mardin Turizm Platformu" oluşturuldu - Son Dakika

Turizm potansiyelini güçlendirmek için "Mardin Turizm Platformu" oluşturuldu

06.04.2021 13:51
Turizm potansiyelini güçlendirmek için

İnanç ve kültür turizminin önemli noktalarından biri olan Mardin'in turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla "Mardin Turizm Platformu" kuruldu.

İnanç ve kültür turizminin önemli noktalarından biri olan Mardin'in turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla "Mardin Turizm Platformu" kuruldu.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) öncülüğünde oluşturulan platformun tanıtımı amacıyla DİKA hizmet binasında toplantı gerçekleştirildi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kentin tarih boyunca Babil, Asur, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, birbirinden farklı özelliklere sahip bu uygarlıkların Mardin'de derin izler bıraktığını söyledi.

Mardin'in, farklı kültürlerin, dinlerin ve insanların yüzyıllardır birlikte yaşadığı bu eşsiz ve geçmişine sadık, misafirlerini vefalı bir dost gibi her zaman kucakladığını belirten Demirtaş, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerinin daha fazla bilinmesi ve turizm sektöründe hak ettiği yeri alabilmesi için platformu harekete geçirdiklerini kaydetti.

Platformla bütün paydaşları tek bir çatı altında toplayacak ve birlikte hareket edeceklerini belirten Demirtaş, "Mardin özelinde turizm tanıtım ve markalaşma stratejilerini birlikte oluşturacağız. Sektörde karşılaştığımız sorunlara birlikte çözüm üreteceğiz. Turizm sektörüne yönelik riskleri en aza indirmek için çalışmalar yürüteceğiz." dedi.

Turizm sektörünün gelişmesinin işsizliği azaltacağını, kentin bölgeler arası kalkınmada farklılığını olumlu yönde etkileyeceğini aktaran Demirtaş, ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin yolunu açacağını söyledi.

"Sahip olduğu tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtılmasıyla Mardin, Türkiye'nin en popüler turizm destinasyonlarından biri haline gelecektir." diyen Demirtaş, turizmin alt yapısını iyileştirecek tüm sektörlere gereken desteği vereceklerini anlattı.

Şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini, değerlerini ve en önemlisi havası gibi sıcak ve samimi insanlarını tüm dünyanın tanıması için bütün gayretleri göstereceklerini ifade eden Demirtaş, "Mardin'i turizm sektöründe yeni bir döneme geçiriyoruz. Bu yeni dönemin ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, proje paydaşlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ise Mardin'in sahip olduğu potansiyelinin eşsiz olduğunu söyledi.

İnanç ve kültür turizminde Mardin'in dünyanın en önemli destinasyonlarından birine dönüştüğünü aktaran Özcoşar, şöyle devam etti:

"Mardin ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa bunu hep birlikte planlayarak kenti her alanda çok daha üst sıralara çıkarmamız gerekiyor. Mardin'in çok ciddi potansiyeli var. Turistler akın akın geliyor. Bunu belli bir düzene belli bir sisteme sahip bir şekilde daha anlamlı hale getirebiliriz."

???????DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ise platform olarak turizm sektöründe şehrin sahip oldukları özgün değerleri ile öne çıkartarak hak ettiği yere getirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Alanlı, 2023 Türkiye Turizm Stratejisi belgesinde taşıdığı değer bakımından Mardin'in mutlaka ziyaret edilmesi gereken destinasyon noktası olarak belirlendiğine dikkati çekti.

Artuklu Üniversitesi, Artuklu, Turizm, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizm potansiyelini güçlendirmek için 'Mardin Turizm Platformu' oluşturuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı! Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı!         
14:20
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var         
13:27
Türkiye'nin öldürücü gücü İHA ve SİHA'larla ilgili gururlandıran yazı: Pazarın yükselen gücü olma yolunda Türkiye'nin öldürücü gücü İHA ve SİHA'larla ilgili gururlandıran yazı: Pazarın yükselen gücü olma yolunda         
13:08
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi         
11:53
Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor         
11:17
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı         
10:45
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 14:58:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizm potansiyelini güçlendirmek için "Mardin Turizm Platformu" oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei