Son Dakika Haberleri: Turizm profesyonelleri Bursa’da buluşuyor
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Turizm profesyonelleri Bursa’da buluşuyor

35 dakika önce

Türkiye turizm sektöründe önemli bir eksiklik olarak görülen seyahat acenteleri ile otelleri profesyonel anlamda buluşturan BUTUR – 2. Turizm Fuarı kapılarını açtı.

Turizm profesyonelleri Bursa’da buluşuyor, System.String[]

Türkiye turizm sektöründe önemli bir eksiklik olarak görülen seyahat acenteleri ile otelleri profesyonel anlamda buluşturan BUTUR – 2. Turizm Fuarı kapılarını açtı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:15 
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