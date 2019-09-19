Turizm profesyonelleri Bursa’da buluşuyor
35 dakika önce
Türkiye turizm sektöründe önemli bir eksiklik olarak görülen seyahat acenteleri ile otelleri profesyonel anlamda buluşturan BUTUR – 2. Turizm Fuarı kapılarını açtı.
Türkiye turizm sektöründe önemli bir eksiklik olarak görülen seyahat acenteleri ile otelleri profesyonel anlamda buluşturan BUTUR – 2. Turizm Fuarı kapılarını açtı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:15
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