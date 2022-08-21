Video: Türk Turizmi Toparlanarak Pandemi Öncesi Seviyelere Yaklaştı - Son Dakika
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Video: Türk Turizmi Toparlanarak Pandemi Öncesi Seviyelere Yaklaştı

21.08.2022 12:10
Video: Türk Turizmi Toparlanarak Pandemi Öncesi Seviyelere Yaklaştı

Turizm profesyonelleri ve işletmecileri, Türkiye'nin turizm endüstrisinin, ikinci çeyrekte gelirlerin neredeyse üç katına çıkmasıyla iyi bir yıla doğru ilerlediğini ve bunun hem Kovid-19 pandemisinden hem de yerel para birimindeki sert düşüşten etkilenen kırılgan ekonomi için bir nimet...

Turizm profesyonelleri ve işletmecileri, Türkiye'nin turizm endüstrisinin, ikinci çeyrekte gelirlerin neredeyse üç katına çıkmasıyla iyi bir yıla doğru ilerlediğini ve bunun hem Kovid-19 pandemisinden hem de yerel para birimindeki sert düşüşten etkilenen kırılgan ekonomi için bir nimet olduğunu söyledi.

İkinci çeyrekte Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, liranın döviz karşısında düşmesinin Türkiye'yi daha çekici bir tatil destinasyonu haline getirmesiyle toparlanarak pandemi öncesi seviyelere yaklaştı.

Turizm gelirleri, para birimindeki düşüşten, yüzde 80'e yakın enflasyondan ve artan cari açıktan olumsuz etkilenen Türk ekonomisi için çok önemli.

Yerel basına göre Türkiye, bu yılın ikinci çeyreğinde turizmden 8,72 milyar ABD doları gelir elde etti ve bu sayede 2021 yılının Nisan-Haziran döneminde 3 milyar dolar olan gelirin neredeyse üç katına çıkarak rekor bir yıla imza attı.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu yıl 37 milyar dolarlık turizm geliri elde etmeyi ve 47 milyon turist çekmeyi hedeflediğini ve önceki 35 milyar dolar ve 45 milyon turist hedeflerini revize ettiğini açıklamıştı.

Türkiye Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Yorulmaz, Xinhua'ya bunun makul bir hedef olacağını söyledi.

VOLKAN YORULMAZ, Türkiye Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi:

"Antalya'da 12 milyonları görebileceğiz. Tabii diğer şehirlerle beraber bu 40 milyonu geçmek çok zor gözükmüyor. Olası bir hedef dövizle baktığınız zaman avantajlı bir ülkeyiz her halükarda. Rakip destinasyonlar İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelere göre çok daha kaliteli hizmet alıyorsunuz, çok daha ucuz paralara. Ama bir taraftan da inanılmaz bir enflasyon yaşıyoruz. Gelir tarafında, evet iyiyiz ve fakat gider tarafında ciddi artışlar var. Tek bina, lobili, kapalı havuzu olan tesisler de bu Kasım sonunu rahat görecektir diye düşünüyorum bu gidişatla."

Rus ve Ukraynalı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir tatil merkezinin de genel müdürü olan Yorulmaz, Şubat ayında çıkan Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden sektörün bu yıl zorlu bir başlangıç yaptığını açıkladı.

Yorulmaz, "Savaş patlak verene kadar bu yıldan umutluyduk. Beklentilerimiz biraz düştü ama Mayıs'tan sonra Rus uçaklarının gelişiyle sektör burada canlandı ve sektör için bir rahatlama oldu" dedi.

Yakın zamanda açıklanan resmi verilere göre, 2022 Nisan-Haziran döneminde yabancı ziyaretçilerin sayısı bir yıl önceki 4,07 milyondan 11,9 milyona yükseldi.

Yılın ilk yarısında turizm geliri rekor bir yıl olan 2019'u aşarak 14,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Turizm gelirleri, Türkiye gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 9'unu oluşturuyor ve Türkiye Merkez Bankası'nın zaten düşük olan döviz rezervleri için çok önem taşıyor.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'ne göre, 2032 yılına kadar Türkiye'nin turizm GSYİH'sinin önümüzdeki on yılda yıllık yüzde 5,5 oranında büyümesi ve toplam ekonominin yüzde 11'ini temsil etmesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Türkiye, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Türk Turizmi Toparlanarak Pandemi Öncesi Seviyelere Yaklaştı - Son Dakika

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