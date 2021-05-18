Turizm: Rusya, Türkiye'ye hava trafiğinin açılması kararı için 'biraz süre istedi'

Nisan ayında aldığı kararla 15 Nisan-1 Haziran arası Türkiye'ye uçuşların kısıtlayan Rusya'nın, mevcut kısıtlamaları gözden geçirmek için Türkiye'den "süre istediği" bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy Türkiye'nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını belirterek "Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler" dedi.

Ersoy, "Raporların değerlendirilmesi sonucunda bize en kısa süre içerisinde döneceklerini söylediler. Raporların değerlendirilmesinin ardından Türkiye'de yerinde gözlemlemeyle ilgili bize hemen bir ziyaret tarihi verecekler. Çok kısa bir sürede netleşecektir" dedi.

Rus yetkililerin, Türkiye'de resmi verilere göre vakaların düşüşe geçmesinin farkında olduklarını söyleyen Ersoy, "Vaka sayılarındaki düşüşü, iyi gidişatı görmemiş olsalardı yerinde gözlemleme talepleri olmazdı" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Rusya'nın devlet haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre, ulusal havayolları Aeroflot, Haziran ayındaki tüm uçuşları iptal etti. Aeroflot yetkilileri, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları Haziran sonuna kadar uzatacağını ileri sürdü. Ancak resmi makamlardan henüz bu yönde bir açıklama yapılmadı.

Sputnik V aşısının sevkiyatı da konuşuldu

Ziyareti kapsamında Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatıyla ilgili konuları ele aldıklarını anlatan Ersoy, "Sputnik V aşısını Türkiye'ye öngörülenden daha hızlı ve daha yoğun bir kapasiteyle nasıl getirebiliriz, bununla ilgili taleplerimizi ilettik" diye konuştu.

Rus yetkililerin söz konusu talepleri değerlendirip farklı seçenekler üzerinde çalışıp tekrar dönüş yapacaklarını belirten Ersoy, "Daha fazla miktarda Sputnik V aşısını daha kısa sürede nasıl teslim edebilirler, ne tür alternatifler geliştirebilirler, bizi bu hafta içerisinde bilgilendireceklerini söylediler. Mayıs sonu Haziran başı, mümkünse bu ay içinde ilk sevkiyatı yapmak istiyorlar. Ama biz sevkiyat sayılarının artırılmasını ve hızlandırılmasını talep ettik" ifadelerini kullandı.

Rusya seferleri kısıtlamıştı

Rusya, 12 Nisan'da aldığı kararla Türkiye'deki vaka sayılarının artması nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran arası Türkiye'ye uçuşları askıya almıştı.

Türkiye yıllardır Rus turistlerin bir numaralı tercihi. Pandemi öncesi 2019'da 6,9 milyon Rus Türkiye'ye gitmişti.

Geçen yıl pandemi nedeniyle bu sayı yarı yarıya azalsa da hâlâ en popüler ülke Türkiye idi.

Türkiye ekonomisi için de Rus turistlerin büyük önemi bulunuyor. Rusya daha önce 2015'te Türkiye'nin bir Rus savaş uçağını düşürmesi üzerine turist gönderimini kısıtlamıştı.

Reuters haber ajansı, Türkiye'de Covid-19 salgınının turizm üzerindeki etkilerini araştırdığı haberinde, Mart ve Nisan aylarında vakalarda görülen yükselişler yüzünden özellikle Rusya'nın erken sezon rezervasyonlarını iptal ettiğini, sektörün durumunun bu yıl da tehlikede göründüğünü yazdı.