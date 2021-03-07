OSB Başkanı Ali Bahar: "Turizmcilere, ihracat yapan iş insanlarına aşılama talep ediyoruz" - Son Dakika

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, turizmciler ile ihracat yapan iş insanlarının bir an önce aşılama programına dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde aşılama çalışmalarının başladığını ve bazı sektörlere öncelik tanınması gerektiğini savundu.

İhracat yapan iş insanlarının, turizmcilerinin aşı olamadıkları için şirketlerini, tesislerini, ürünlerini yurt dışında tanıtamadıklarını, temsil edemediklerini anlatan Bahar, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimiz, yurt dışına çıkıp oradaki fırsatları ülkemize kazandırmak için çantaları hazır bir şekilde beklemektedir. Bu potansiyelin önünde durmamız ülkemiz adına ihracat kaybına neden olacaktır. İhracat yapan firmalarımızın temsili için aşılama kartını lehimize olacak şekilde kullanmalıyız. Bu sebeple turizmcilerimize, başta sanayiciler olmak üzere ihracat yapan iş insanlarımıza aşılamada öncelik tanınmasını, hemen ardından da turizm, sanayi ve hizmet sektörü çalışanlarının aşılanmasını talep ediyoruz."

"Aşılama çalışması, ülkemize katma değer olarak dönecektir"

Bahar, aşılama çalışmalarının ekonomik kalkınma güdümünde sürdürülmesinin toplumun tüm kesimlerini rahatlatacağını ifade etti.

Geçen yılın kayıplarının bu yıl telafi edilebilmesi gerektiğini kaydeden Bahar, "Turizm, sanayi ve hizmet sektörlerini kapsayacak bir aşılama çalışması, yine bu sektörlerin temsilcileri tarafından yurt dışında çok büyük bir tanıtım kampanyasına dönüştürülüp ülkemize ve milletimize katma değer olarak geri dönecektir." ifadesini kullandı.