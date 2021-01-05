Turizm sektörü 2020 deneyimleriyle 2021'e hazır - Son Dakika

Turizm sektörü 2020 deneyimleriyle 2021'e hazır

05.01.2021 11:09
Turizm sektörü 2020 deneyimleriyle 2021'e hazır, System.String[]

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde 2020 deneyimleriyle 2021'e hazır olduklarını bildirdi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde 2020 deneyimleriyle 2021'e hazır olduklarını bildirdi.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyahat endüstrisinin tarihin en büyük krizini yaşadığını belirtti.

Türkiye'nin başta Akdeniz bölgesindeki rakipleri olmak üzere diğer ülkelere kıyasla bu krizi daha az zararla kapattığını aktaran Yağcı, "Daha önce yaşanmış krizlerden edinilmiş birikim ve deneyimlerin yanında böyle dönemlerde daha da önem kazanan kamu yönetimli iş birliği de önemli rol oynadı. Bu deneyim ve birikimlerimiz 2021 yılı için de yol gösterici rehberimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının küresel turizmi neredeyse bir gecede tamamen durma noktasına getirdiğini, milyonlarca insanın farklı yerleri keşfetme, farklı kültürleri ve gelenekleri tanıma fırsatını kaçırdığını anlatan Yağcı, dünya ekonomilerinde turizmin iş yaratma, kalkınmayı destekleme ve bölgeler arası dengesizliği giderme fırsatlarını da tam gerçekleştiremediğini ifade etti.

"2021 atılım senesi olacak"

Turizmin yılı her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde sonlandırdığını aktaran Yağcı, şunları kaydetti:

"2020 birlik ve dayanışma yılı oldu, 2021 de atılım senesi olacak. 2021 yılında durumu iyi değerlendireceğimize ve sektörümüzün büyüyeceğine inancımız tamdır. Salgının ilan edilmesinden kısa bir süre sonra marttan beri sektörümüzün desteklenmesi noktasında gece gündüz demeden çalışmalarımıza başlamış ve devam etmekteyiz. Çalışmalarımız, uluslararası alandaki gelişimleri de takip ederek ve Kovid-19'un etkilerini azaltmak için gerekli önlemleri alarak ve üyelerimizi sürekli bilgilendirerek bugünlere geldik."

Yağcı, birliğin ve sağlığın en önemli konular olduğunu, gelişmelerin en son durumunu göz önüne alarak turizmin yeniden başlaması için çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Uyumlu ve tutarlı seyahat protokollerinin, uluslararası seyahate duyulan güveni yeniden kazanmak ve turizmi yeniden hareketlendirmek için çok önemli olduğunu vurgulayan Yağcı, son aylarda kamu ve özel sektör paydaşlarıyla turizmi tüm planların bir parçası haline getirdiklerini belirtti.

Bu süreçte turizme önemli destekler verildiğine değinen Yağcı, bu umut verici desteklerin ileriki dönemlerde ülke ekonomisine yansıyacağına dikkati çekti.

" Antalya, rakiplerine göre daha fazla misafir ağırladı"

Antalya'nın da güvenli uluslararası seyahatin mümkün olduğunu tüm dünyaya gösterdiğine işaret eden Yağcı, "Antalya her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de turizmin yeniden başlamasına dünyada öncülük etti. Kendi rakiplerine kıyasla çok daha fazla misafiri ağırladı." ifadesini kullandı.

Dünyanın, aklın ve bilimin ışığında salgınla mücadelede önemli bir noktaya geldiğini aktaran Yağcı, virüse karşı aşı haberlerinin sektör için temkinli iyimserlik nedeni olduğunu kaydetti.

Yağcı, 2021'in küresel anlamda turizmin yeniden başlaması için önemli bir yıl olacağını, bu noktada koordinasyon, iletişim, hızlı ve öngörülü davranmanın sürecin başarı göstergeleri olacağını anlattı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Akdeniz, Antalya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizm sektörü 2020 deneyimleriyle 2021'e hazır - Son Dakika


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