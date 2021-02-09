Turizm sektörü 2021'e hazır - Son Dakika
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Turizm sektörü 2021'e hazır

09.02.2021 09:36
Turizm sektörü 2021'e hazır

Turizm sektörü 2021'e hazır AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 2021 yılı hedeflerinin, misafirleri tekrar Güvenli Turizm Sertifikası Sistemi kapsamında ağırlamak ve geçen yılın rakamlarının üstüne çıkmak olduğunu açıkladı.

Turizm sektörü 2021'e hazır

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 2021 yılı hedeflerinin, misafirleri tekrar Güvenli Turizm Sertifikası Sistemi kapsamında ağırlamak ve geçen yılın rakamlarının üstüne çıkmak olduğunu açıkladı. Yağcı, "Konaklama sektörü olarak Antalya'da 2021'e hazırız" dedi.

2020 yılında küresel salgının en fazla etkilediği sektörlerin başında seyahat ve turizmin geldiğine işaret eden AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, dünyadaki turizm hareketinin 2020 yılında yüzde 74'lük düşüş yaşadığını söyledi. Türkiye ve Antalya olarak geçen sene mayıs-haziran aylarında turizm hareketinin başlaması noktasında çözüm arayışları içerisindeyken Güvenli Turizm Sertifikasyon Sistemi'nin hayata geçirildiğini hatırlatan Erkan Yağcı, 1 Haziran'da iç turizmle başlayıp, dış turizmle desteklenen bir sezon yaşayıp, Antalya'ya yaklaşık 3,5 milyon turist geldiğini söyledi.

Bu zor dönemdeki en önemli önceliklerinin ticari faaliyete ve turizm hareketine başlayabilmek olduğunu dile getiren Yağcı, "Tabi bunu bu dönemde gerçekleştirebilmiş olduk. Güvenli Turizm Sertifikasyon Sistemi ile Antalya, dünyada ön plana çıkan bir varış noktası oldu. Buradaki en önemli öncelik turizm hareketini başlatabilmek ve onu bu yıl da devam ettirebilmekti" dedi.

'HEDEF GEÇEN YILKİ RAKAMLARIN ÜZERİNE ÇIKMAK'

2021'e yönelik beklentilerini açıklayan Yağcı, 2021 için aşının bulunmasını önemli bir etki olarak gösterdi. Şu an önemli faktörlerden birinin ise aşının yaygınlaşması olduğunu dile getiren Yağcı, "Turizm hareketinin bu yıl da Güvenli Turizm Sertifikasyonu çerçevesinde devam edeceğini düşünüyoruz. Sektör olarak Antalya'da Güvenli Turizm Sertifikasyon Sistemi kapsamında 2021 yılına hazırız. Misafirlerimizi tekrar Güvenli Turizm Sertifikası Sistemi çerçevesinde ağırlayacağız. Beklentimiz geçen yıl elde ettiğimiz rakamların üzerine çıkmak" dedi. Bu sene için sayıdan daha çok turizm hareketini başlatmak ve bunu devam ettirebilmeyi sağlamayı hedeflediklerini anlatan Erkan Yağcı, "En önemli hedefimiz geçen yılki rakamların üzerine çıkmak. Bu dönemde turizm istatistiklerini iyi okumak lazım. Aşılanmayı biz de çok yakın takip ediyoruz, ülkelerde turizm hareketinin başlaması için de son derece önemli bir nokta. Bizler de önceliklerden sonra sektör için talebimizi Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ilettik" dedi.

Antalya'nın çok önemli bir destinasyon olduğuna da dikkati çeken Yağcı, pazarlara yönelik beklentilerini ise şöyle açıkladı:

"Rusya birinci, Almanya ikinci kaynak pazarımız ama Antalya'da birden fazla pazardan gelen misafirimiz var. Bu pazarlardaki hacmimizi artırmak önemli ama pandemi dönemini normal bir turizm sezonu gibi değerlendirmemek lazım. Bu dönemde her pazardan gelen misafir bizim için önemli ve konaklama sektörü olarak Antalya'da 2021'e hazırız."

Kaynak: DHA
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