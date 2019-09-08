Son Dakika Haberleri: Turizm sektörü, ABD için yeniden umutlandı
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Turizm sektörü, ABD için yeniden umutlandı

1 saat önce

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yumuşatmasının ABD ile turizm ilişkilerine olumlu yansımasını bekliyoruz.

Turizm sektörü, ABD için yeniden umutlandı, System.String[]

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yumuşatmasının ABD ile turizm ilişkilerine olumlu yansımasını bekliyoruz. 2-3 yıl içinde 1 milyon barajı aşılabilir" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:10 
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