Turizm sektörü, ABD için yeniden umutlandı
1 saat önce
TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yumuşatmasının ABD ile turizm ilişkilerine olumlu yansımasını bekliyoruz.
TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yumuşatmasının ABD ile turizm ilişkilerine olumlu yansımasını bekliyoruz. 2-3 yıl içinde 1 milyon barajı aşılabilir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:10
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