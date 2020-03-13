Turizm sektörü acil eylem planı bekliyor! - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Turizm sektörü acil eylem planı bekliyor! - Son Dakika Ekonomi

Turizm sektörü acil eylem planı bekliyor!

50 dakika önce

Türkiye'de turizm sezonun nisan sonuna ertelenmesi, turizmcileri endişelendirdi.

Turizm sektörü acil eylem planı bekliyor!, System.String[]

Türkiye'de turizm sezonun nisan sonuna ertelenmesi, turizmcileri endişelendirdi. Toplam zararın 7 milyar dolara çıkmasından korkan turizmci, bu kapsamda sektöre yönelik eylem planını sunarak, bakanlıktan acil destek beklediklerini belirtti.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti

Son Dakika Haberleri
05:06 Aşı çalışmalarında doğru sonuç çıkması zaman alır
05:06 Gıda savaşları kapıda
05:06 Turizm sektörü acil eylem planı bekliyor!
05:01 Sigortacıların 20 trilyon dolar yatırımı baskı altında
05:01 Sanayi kenti Kocaeli, ‘tıbbi ve aromatik bitki’ merkezi olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 05:56:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizm sektörü acil eylem planı bekliyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]