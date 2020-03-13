Türkiye'de turizm sezonun nisan sonuna ertelenmesi, turizmcileri endişelendirdi.
Türkiye'de turizm sezonun nisan sonuna ertelenmesi, turizmcileri endişelendirdi. Toplam zararın 7 milyar dolara çıkmasından korkan turizmci, bu kapsamda sektöre yönelik eylem planını sunarak, bakanlıktan acil destek beklediklerini belirtti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
13.03.2020 05:56:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizm sektörü acil eylem planı bekliyor! - Son Dakika