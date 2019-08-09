Turizm sektörü 'bayram' edecek
17 dakika önce
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bu bayramda da geçen bayram olduğu gibi yaklaşık 10 milyon kişinin turizm hareketine katılmasını bekliyoruz.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya
, "Bu bayramda da geçen bayram olduğu gibi yaklaşık 10 milyon kişinin turizm hareketine katılmasını bekliyoruz. Kurban Bayramı
döneminde 10 milyar TL'nin üzerinde bir hacim oluşmasını öngörüyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:49
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