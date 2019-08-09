Son Dakika Haberleri: Turizm sektörü 'bayram' edecek
Son Dakika Ekonomi Haber

Turizm sektörü 'bayram' edecek

17 dakika önce

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bu bayramda da geçen bayram olduğu gibi yaklaşık 10 milyon kişinin turizm hareketine katılmasını bekliyoruz.

Turizm sektörü 'bayram' edecek, System.String[]
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bu bayramda da geçen bayram olduğu gibi yaklaşık 10 milyon kişinin turizm hareketine katılmasını bekliyoruz. Kurban Bayramı döneminde 10 milyar TL'nin üzerinde bir hacim oluşmasını öngörüyoruz" dedi.
Bağlıkaya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlar açıkladı! İnsanlar artık sosyal medyadan bayramlaşıyor
Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar çelik eldivenle korunacak. İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti 3 çocuk annesinin, "Ev yapımı baklavası" ek gelir kapısı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 13:07:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turizm sektörü 'bayram' edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]