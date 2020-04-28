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Turizm sektörü, iç turizmi canlandıracak destekler istiyor
14 dakika önce
Salgınla birlikte yaşanan rezervasyon iptalleri nedeniyle zor bir süreçten geçen konaklama sektörü, salgından sonrası için iç turizmi hareketlendirecek desteklere ihtiyaç duyuyor.
Salgınla birlikte yaşanan rezervasyon iptalleri nedeniyle zor bir süreçten geçen konaklama sektörü, salgından sonrası için iç turizmi hareketlendirecek desteklere ihtiyaç duyuyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 11:59
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