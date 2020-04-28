Turizm sektörü, iç turizmi canlandıracak destekler istiyor

Salgınla birlikte yaşanan rezervasyon iptalleri nedeniyle zor bir süreçten geçen konaklama sektörü, salgından sonrası için iç turizmi hareketlendirecek desteklere ihtiyaç duyuyor.

Haber Yayın Tarihi:

Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı

100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi

100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı

Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı

İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar!

Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı